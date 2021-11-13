لبنان | المولوي يتحرك بشان عمليات إخماد الحرائق

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

تابعت مع المعنيين عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في كل من صور، بيت مري، عبرين والكسليك التي يشارك فيها عدد كبير من المراكز الاقليمية التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات،إضافة الى عدد من الطوافات التابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان

وطلبت الى المعنيين الاسراع في اخمادها والعمل على منع تمددها، وأعطيت التعليمات لتجهيز برك اصطناعية مؤقتة لاستعمالها من قبل الطوافات وذلك بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات المعنية. كما تابعت الحالات الصحية لعدد من عناصر الدفاع المدني الذين تعرضوا للإغماء من جراء عمليات الإطفاء.