لبنان | اليكم عدد المسجلين للانتخابات في الخارج حتى الساعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بلغ اليوم السبت في 13/11/2021، أعداد اللبنانيين المسجلين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022، والتي ستستمر يومياً من الساعة 12:01 صباحاً (وقت فتح النظام) حتى الساعة 3:00 مساءً، 126.999 لبنانياً، وقد توزعت الأرقام بين الدول كالتالي:

اوسيانيا: 11.653

أمريكا اللاتينية: 3.126

أمريكا الشمالية: 27.660

أوروبا: 41.654

أفريقيا: 11.188

آسيا: 31.718