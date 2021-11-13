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لبنان | اليكم عدد المسجلين للانتخابات في الخارج حتى الساعة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الانتخابات النيابية اللبنانية

بلغ اليوم السبت في 13/11/2021، أعداد اللبنانيين المسجلين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022، والتي ستستمر يومياً من الساعة 12:01 صباحاً (وقت فتح النظام) حتى الساعة 3:00 مساءً، 126.999 لبنانياً، وقد توزعت الأرقام بين الدول كالتالي:

اوسيانيا: 11.653
أمريكا اللاتينية: 3.126
أمريكا الشمالية: 27.660
أوروبا: 41.654
أفريقيا: 11.188
آسيا: 31.718

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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