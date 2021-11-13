لبنان | ميقاتي تابع موضوع الحرائق في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية.

وأجرى لهذه الغاية اتصالات مع وزير الداخلية بسام مولوي وقيادة الجيش لاستنفار كل الاجهزة المعنية للاسراع في اخماد الحرائق ومنع تمددها.

كما اجرى اتصالات استباقية طلبًا للمساعدة من الدول المجاورة في حال اقتضت الحاجة الى ذلك.

كما تابع ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين الموجود في بلدة في وادي العزية في الجنوب الجهود المبذولة لاخماد الحريق الكبير الذي اندلع في البلدة.