لبنان | بهاء رفيق الحريري يفتتح مكتب حركة سوا للبنان في عكار  

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2021 12:09 مساءً

نظمت حركة سوا للبنان، في عكار 13 تشرين الثاني 2021، يوم لقاء وتحية، افتتحت خلاله مكتبها في عكار، اليوم 13 تشرين الثاني. حضر اللقاء عدد من فعاليات المنطقة، من رؤساء بلديات ومخاتير وممثلين عن المجموعات الثورية ومرجعيات روحية، وحشد من أبناء المنطقة. وكان لبهاء رفيق الحريري إطلالة خاصة خلال الحفل.

وقال بهاء رفيق الحريري في كلمة مباشرة عبر تطبيق zoom: “إن عكار هي قلب لبنان النابض وبيته، وإن سوا للبنان قررت البدء بإفتتاح مكاتبها من هذه المدينة العابرة للطوائف والتي تشبه لبنان بكل أبعاده.”

كما تلقى بهاء الحريري الأسئلة من الحاضرين، وأكّد حرصه على مشاركتهم كل مشاكلهم، والسعي من خلال الخبراء والناشطين في المجتمع المدني إلى تنفيذ الخطط الاصلاحية التي تطرحها سوا للبنان لأجل بناء الدولة.

واعتبر الحريري أنّ صلابة المشروع الذي أسسه رفيق الحريري، هو الذي كان شريان الحياة للبنان على مدى ١٦ عامًا بعد ١٤ شباط ٢٠٠٥، إذ أعاد إعمار لبنان، كما دحر الوصاية السورية بإستشهاده.

وفي هذه المناسبة، ألقى الرئيس التنفيذي لحركة سوا للبنان، سعيد صناديقي، كلمة افتتاحية، شكرَ خلالها، الفعاليات والحاضرين على مشاركتهم في اللقاء. وقال صناديقي: “بيروت في قلب عكار، وعكار في قلب بيروت. اليوم سوا للبنان تفتتح مركزها في عكار لتؤكّد أنها حركة عابرة لجميع المناطق اللبنانية”.

وأضاف، “افتتحنا أول مكتب لنا بدءاً من منطقة عكار لنقول، كلاّ، لا يمكنكم تهميش عكار، كلاّ، عكار ليست منطقة لبنانية درجة تانية”.وتابع، “لطالما كانت عكار في لبنان، ولكن لبنان لم يكن في عكار، ولم تكن عكار في حسابات هذه الطبقة السياسية”.

إن افتتاح أول مكتب لسوا في عكار، هو للقول إن إقامة المشاريع الإنمائية فيها، يعني إنماء جميع المناطق. وبما أن سوا للبنان هي حركة سياسية إنمائية تهدف إلى إقامة المشاريع المستدامة. وختم قائلاً:” اليوم ليس لدينا خيار آخر سوى العمل سوا لإنقاذ ما تبقى من لبنان”.

هذا وستفتتح سوا للبنان مكاتبها في عدد من المناطق الأخرى خلال الأسبوعين المقبلين وذلك من خلال تنظيم لقاءات حوارية للتعرّيف أكثر على سوا للبنان وعلى مشاريعها المستقبلية.

عن سوا للبنان

سوا للبنان، هي حركة سياسية تأسست من أجل التغيير الحقيقي والمبتكر في لبنان، هدفها خلق دولة ذات سيادة، آمنة ومزدهرة اقتصاديًا. ولبنان بلد قادر على تحقيق التغيير. في أيار 2021، بدأت سوا للبنان، العمل على ترسيخ وجودها وحيثيتها من خلال التحضير لإفتتاح مراكز لها تربط العاصمة بيروت بجميع المناطق اللبنانية.