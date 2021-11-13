لبنان | ما صحة الوثيقة الصادرة عن وزارة الإعلام؟

وفي هذا المجال، أعلنت وزارة الإعلام في بيان، أن “التعميم الذي يتم تداوله باسمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول تفعيل العمل بالفصل السادس من قانون المنشورات والمطبوعات والموجه إلى رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين للاعلام المرئي والمسموع عار من الصحة”.

وطلبت الوزارة من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عدم نشر اي بيان او تعمبم منسوب لها ما لم ينشر على موقعها الرسمي او على موقع الوكالة الوطنية للاعلام.