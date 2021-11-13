لبنان | جنبلاط تلقى الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اليوم الجمعة الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” في مركز التلقيح في عين وزين مديكال فيليدج.

يذكر أن جنبلاط هو من أكثر الذين يناشدون باتخاذ الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح ضد كورونا.

وقال جنبلاط في تصريح سابق له: “يجب أن ندخل إلى البيوت التي دخلها البؤس وتلك المنكوبة ويجب أن ننشر الوعي لمواجهة كورونا”.

وفي هذا المجال، يسجل لبنان يومياً عدداً مرتفعاً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في ظل انتشار الموجة الرابعة من الفيروس في دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة، عن “تسجيل 959 إصابة جديدة بكورونا (947 محلية و12 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 650655”.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “5 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8571”.