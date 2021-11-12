لبنان | بالفيديو.. محاولة انتحار من داخل سجن رومية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2021 10:02 مساءً

نشر المحامي محمد صبلوح، عبر صفحته في “فايسبوك” مقطع فيديو لمحكوم سوري حاول الانتحار في سجن رومية بعدما تبلغ الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه سنة وترحيله من لبنان بعد نفاذ مدة العقوبة.

وعلَّق صبلوح على الفيديو قائلاً: “محمد المزوق سوري الجنسية، بحاجة لعلاج، إذ تارة يمتنع عن الكلام، وتارة أخرى تظهر له تهيئات غريبة”.

وأضاف: “تمّت محاكمته أمس من قبل المحكمة العسكرية بالحبس سنة وإخراجه من البلاد، وهذا يعني في الأغلب تسليمه للنظام السوري وهو معارض للنظام، ولدى معرفته بالحكم هدد بشنق نفسه”.

كما أكد صبلوح، في منشوره، أنّ “تسليم السجين للنظام السوري مخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب الملزم لبنان تنفيذها، ويرتّب عليه مسؤولية تجاهه”.