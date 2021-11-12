لبنان | توضيح جديد للأمن العام يتعلق بـ”تجديد” جوازات السفر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2021 6:30 مساءً

أصدرت المديرية العامة للأمن العام توضيحاً لبيانها السابق و “منعاً لأي التباس”، أكدت فيه على استمرار استقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر اللبنانية البيومترية الصالحة لعشر سنوات للراشدين، فيما تمّ حصر طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر الصالحة لخمس سنوات بمن هم دون سنّ الثامنة عشر من العمر فقط.

وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق عن وقفها العمل باستقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر اللبنانية البيومترية الصالحة لخمس سنوات للراشدين حتى اشعار آخر، وذلك لأسباب تقنية.