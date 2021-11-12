لبنان | تدابير سير ليومَي السبت والأحد بمناسبة “بيروت ماراتون 2021”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - صـــدر عــن المديريـة العـــامـة لقـوى الأمـن الداخـلـي ـــ شعبـة العـلاقـات العامة مـا يلـي:

تنظم “جمعية بيروت ماراثون ” يومي 13و14/11/2021 سباق ” بيروت ماراتون 2021″، بحيث سيبدأ يوم السبت تاريخ 13/11/2021 عند الساعة 16،00 “سباق المرح لمسافة الـ 5 كلم “، والسباقات الأخرى اعتبارًا من الساعة 6،30 من نهار الأحد تاريخ 14/11/2021، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدابير السير التالية:

إقفال جادة اللواء وسام الحسن-في محيط واجهة بيروت البحرية – وسط بيروت، اعتباراً من الساعة 6.00 من يوم السبت 13/11/2021 ولغاية الساعة 16.00 من يوم الأحد 14/11/2021.

إقفال شارع الأمير مجيد أرسلان بين مدخل البيال سابقًا والزيتونة باي وكذلك نفق أبو الذهب، يوم السبت 13/11/2021 اعتبارًا من الساعة 14،00ولحين الانتهاء.

إقفال مسار السباق يوم الأحد تاريخ 14/11/2021، اعتبارًا من الساعة 5،30 لحين الانتهاء.

إقفال شارع الأمير مجيد أرسلان بين مدخل البيال سابقًا والزيتونة باي وكذلك نفق أبو الذهب، يوم الأحد 14/11/2021 اعتباراً من الساعة 4.00 فجراً لحين الانتهاء.

منع وقوف السيارات على مسارات مسالك السباق اعتبارا من الساعة 8،00 صباح 13/11/ 2021، ومنع مرورها على مسار السباق اعتباراً من الساعة 13،00 ولحين الانتهاء.

منع وقوف السيارات على مسارات مسالك السباقات اعتبارا من الساعة 22،00 من ليل السبت 13/11/ 2021 ومنع مرورها على مسار السباق اعتباراً من الساعة 4،00 من فجر يوم الأحد 14/11/2021ولحين الانتهاء.

وفقاً لما يلي:

مسار سباق الماراتون 42.195 كلم :

نقطة الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن)- ثم الانعطاف يميناً باتجاه زيتونة باي / عبر شارع الامير مجيد ارسلان- ويميناً باتجاه الواجهة البحرية على جادة الملك سلمان ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى الزيتونة باي وبعدها التوجه إلى عين المريسة مقابل “مطعم ماكدونالدز” – يتابع على الكورنيش البحري مرورًا بالمنارة ثم النادي الرياضي (جهة البحر) – ثم الالتفاف 180 درجة والعودة إلى جادة باريس (جهة المدينة) وصولاً إلى “مطعم ماكدونالدز”- يتابع يميناً نحو فندق فينيسيا ويتجه أقصى اليسار من فوق النفق – وصولاً الى تقاطع فندق “فورسيزنز” (بعكس وجهة لسير) – الانعطاف يميناً باتجاه تقاطع “بناية كراقله” ويميناً باتجاه تقاطع الجنرال فرنسوا الحاج – يتجه يسارا الى تقاطع عمر الداعوق – ثم يسارا بعكس وجهة السير بإتجاه شارع ويغان وصولاً إلى بيت الكتائب – الانعطاف يمينا إلى تقاطع جورج حداد- يسارا نحو شارع غورو/ الجمّيزة حتى مار مخايل ونحو تقاطع برج حمود (الدخولية)- يمينًا باتجاه كورنيش بيار الجميّل وصولاً إلى جسر الفيات- يسارًا من تحت الجسر حتى جسر الواطي ثم يمينًا نحو معرض بيال (فرن الشباك) وصولاً إلى مصانع دلال للحديد- ثم الالتفاف 180 درجة نحو سوق الأحد مكمّلاً على كورنيش بيار الجميّل نحو تقاطع برج حمود- بعدها يمينًا مرورًا بشارع أرمينيا عبر جسر برج حمود، وصولاً الى الطريق البحرية ويستمرّ على طول خط الطريق البحري مرورًا بالسفارة الكندية حتى مسبح “غولدن بيتش”- يتابع على الطريق البحري عند واجهة ضبية البحرية وصولاً إلى ثكنة الشهيد اللواء وسام الحسن- ثم الالتفاف 180 درجة على الخط البحري حتى مركز إميل لحود- التوجه يمينًا ثم يسارًا إلى تقاطع برج حمود نحو شارع أرمينيا/مار مخايل- ثم يمينًا وصولاً إلى شركة كهرباء لبنان نحو آخر شارع باستور- ويمينًا فوق الجسر نحو تقاطع بيت الكتائب- ثم يسارًا نحو شارع ويغان مرورًا ببلدية وأسواق بيروت مع السير- والتوجّه يمينًا عند تقاطع الفرع الرئيسي لبنك عودة نحو خط الوصول لواجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن).

مسار سباق نصف الماراتون 21.1 كلم :

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن)- الانعطاف يميناً باتجاه زيتونة باي عبر شارع الامير مجيد ارسلان- ويميناً باتجاه الواجهة البحرية على جادة الملك سلمان ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى الزيتونة باي وبعدها التوجه إلى عين المريسة مقابل “مطعم ماكدونالدز” – يتابع على الكورنيش البحري مرورًا بالمنارة ثم النادي الرياضي (جهة البحر) – ثم الالتفاف 180 درجة والعودة إلى جادة باريس (جهة المدينة) وصولاً إلى “مطعم ماكدونالدز”- يتابع يميناً نحو فندق فينيسيا ويتجه أقصى اليسار من فوق النفق – وصولاً الى تقاطع فندق “فورسيزنز” (بعكس وجهة لسير) – الانعطاف يميناً باتجاه تقاطع “بناية كراقله” ويميناً باتجاه تقاطع الجنرال فرنسوا الحاج – يتجه يسارا الى تقاطع عمر الداعوق – ثم يسارا بعكس وجهة السير بإتجاه شارع ويغان وصولاً إلى بيت الكتائب – الانعطاف يمينا إلى تقاطع جورج حداد- يسارا نحو شارع غورو/ الجمّيزة حتى مار مخايل ونحو تقاطع برج حمود (الدخولية)- يمينًا باتجاه كورنيش بيار الجميّل وصولاً إلى جسر الفيات-الانعطاف يسارًا تحت الجسر بعدها يمينًا قبل جسر الواطي- يسارًا عند أخشاب كرم ثم يسارًا نحو سوق الأحد- مكمّلاً على كورنيش بيار الجميّل نحو تقاطع برج حمود- بعدها يسارًا نحو شارع أرمينيا/مار مخايل ثم يمينًا وصولاً إلى شركة كهرباء لبنان نحو آخر شارع باستور- ويمينًا فوق الجسر نحو تقاطع بيت الكتائب- ثم يسارًا نحو شارع ويغان مرورًا ببلدية وأسواق بيروت مع السير- والتوجّه يمينًا عند تقاطع الفرع الرئيسي لبنك عودة نحو خط الوصول لواجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن).

مسار سباق الـ 8 كلم :

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن)- الانعطاف يميناً باتجاه زيتونة باي عبر شارع الامير مجيد ارسلان- ويميناً باتجاه الواجهة البحرية على جادة الملك سلمان ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى الزيتونة باي وبعدها التوجه إلى عين المريسة مقابل “مطعم ماكدونالدز”- ثم إلى “Beirut by bike”/بنك بيروت والبلاد العربية- ثم الالتفاف 180 درجة والعودة إلى جادة باريس (جهة المدينة) وصولاً إلى “مطعم ماكدونالدز”- يتابع يميناً نحو فندق فينيسيا ويتجه أقصى اليسار من فوق النفق – وصولاً الى تقاطع فندق “فورسيزنز” (بعكس وجهة السير)- ثم يسارًا نحو خط الوصول لواجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن).

مسار سباق المرح لمسافة الـ 5 كلم: (بتاريخ 13/11/2021)

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن) ينعطف يميناً عبر شارع الامير مجيد ارسلان باتجاه “زيتونة باي”- ويميناً باتجاه الواجهة البحرية على جادة الملك سلمان ثم الالتفاف 180 درجة والعودة الى الزيتونة باي وبعدها التوجه إلى عين المريسة مقابل “مطعم ماكدونالدز”- ثم يسارًا نحو فندق فينيسيا ويتّجه تحت النفق وصولاً إلى تقاطع فندق”فورسيزنز”- ثم يسارًا نحو خط الوصول لواجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن).

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.