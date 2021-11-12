لبنان | تسجيل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2021 6:29 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة, عن “تسجيل 959 إصابة جديدة بكورونا (947 محلية و12 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 650655”.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “5 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8571”.

