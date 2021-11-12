لبنان | قرداحي من عين التينة: “بس يكون في ضمانات أنا حاضر للاستقالة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 6 ثواني

اعلن وزير الاعلام جورج قرداحي بعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة، انه “لم يتمّ طرح موضوع الاستقالة مع الرئيس بري”.

وأشار الى ان “الآراء منقسمة بين مؤيّد ومعارض لاستقالته من الحكومة”، معتبرا ان “الموضوع أخذ أكبر من حجمه”.

وقال:” لست متمسكا بمنصبي ولا أتحدى أحدا لا رئيس الحكومة ولا السعودية التي أحترمها”.

واضاف :” إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد، ونحن ندرس الموضوع و”منشوف التطورات وبس يكون في ضمانات أنا حاضر”.

وتابع “ناقشتُ مع برّي في موضوع الإعلام لأن هناك قانوناً موجود في لجنة الإدارة والعدل تناقشنا في كيفية إخراجه من اللجنة وإرساله إلى اللجان المشتركة ثمّ إلى المجلس النيابي لإقراره لأننا بحاجة إلى قانون إعلام عصري في لبنان”