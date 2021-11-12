لبنان | ما هي القوانين الخمسة التي وقعها الرئيس عون اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرقم 247 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021، الذي يرمي الى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020 (350 مليار ليرة) ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 مليار ليرة).

كما ووقع الرئيس عون القانون الرقم 245 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021، الذي يقضي بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب احتياط الموازنة للنفقات الطارئة قدره 1200 مليار ليرة لبنانية، وذلك لتغطية مختلف بنود الموازنة.

ووقع القانون الرقم 246 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021 القاضي بالموافقة على ابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.

والقانون الرابع الذي وقعه الرئيس عون، حمل الرقم 248 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021 والقاضي بمساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية على ان تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.

كذلك وقع القانون الرقم 249 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021 المتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016.

وكانت هذه القوانين الخمسة التي وقعها الرئيس عون قد اقرها مجلس النواب في جلسته في 28 تشرين الاول 2021، ويعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.