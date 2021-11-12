لبنان | تفاصيل جديدة تكشف حول خلية تمويل حزب الله في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2021 12:57 مساءً

جاء في “القبس الكويتية”:

تتواصل التحقيقات الأمنية الماراثونية مع المحتجزين في خلية تمويل حزب الله، إذ كشف مصدر مطلع لـ”القبس” عن إلقاء القبض على متهمين جديدين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 متهماً.

وقال المصدر أن التقرير الأولي للداخلية في هذه القضية، كشف عن وجود لجنة خيرية في لبنان تستقبل الأموال من المتهمين في الكويت على أنها تبرعات، وترسلها إلى الحزب بدلاً من دفعها للأيتام، وقد جمعت هذه الجمعية على هذا الأساس أموالاً طائلة من المتبرعين.

وتابع المصدر قائلاً: “أن التحريات مستمرة لكشف كل الخيوط وتتبع مصدر الأموال ومسارها بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.”