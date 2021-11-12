لبنان | خضر: 365 اصابة جديدة في بعلبك الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 34412 اصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط ٢٠٢٠، اما عدد الاصابات منذ اسبوع حتى اليوم بلغ 365 اصابة جديدة وعدد الوفيات بلغ ٣ حالات وفاة خلال هذا الاسبوع.

وقد بلغ عدد المطعمين في محافظة بعلبك الهرمل للجرعة الاولى ٣٥،٢٪ والجرعة الثانية ٣١،٢٪ وطلب خضر من المواطنين.

في سياق متصل، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه “لا يمكن ان نقول ان هناك تفشٍ مخيف لكورونا ولكن اصبحنا في المستوى الثالث من التفشي وهذا الامر يثير القلق وندعو الناس الى تلقي اللقاح وتبيّن ان نسبة الوفيات لدى الملقحين اقل بكثير من الذين تلقوا اللقاح”.

وقال: “نحن على ابواب الشتاء وموسم الفيروسات وهناك تراجع بنسبة الالتزام بالاجراءات الوقائية وهناك مدارس عدة في طرابلس وخارجها اقفلت بعد رصد حالات عدة فيها ومعظم اقسام الكورونا في المستشفيات اقفلت بسبب الاوضاع الاقتصادية”.