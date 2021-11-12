لبنان | لا سقف لارتفاع سعر صرف الدولار.. و”المركزي” عاجز‏

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات
لبنان
أكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي ألا سقف لارتفاع سعر الدولار، متطرقاً إلى تأثير أزمة لبنان مع الخليج على الوضع الراهن.
ولفت في حديثٍ إذاعي إلى أنه “تم تفريغ النظام المصرفي من احتياطاته من العملة الصعبة، ولا حلّ إلا بتوافر الدولار”، معتبراً أن ”محاولات تصحيح الرواتب ودفع تعويضات الأجور ستنعكس سلباً على سعر صرف الليرة”.
وأشار يشوعي إلى أن “المصرف المركزي غير قادر اليوم على ضبط الأمور”، محذّراً من أن “بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدّي إلى كارثة إذ أن أحداً ليس بقادر على تحمّل كلفة المعيشة”.
ولفت إلى أنه “حتى الساعة لم يُصحح التعميم المتعلق بـ3900 ليرة للدولار، ما يعني أن عملية سرقة أموال الناس لا تزال مستمرة، كما أن القيود على السحوبات لا تزال موجودة”، سائلاً: “كيف يمكن أن تعيش الأسر في هذه الحالة؟”.