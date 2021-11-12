لبنان | دولار السوق السوداء يختتم الأسبوع “طيارة”‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مجدداً، حيث وصل صباح اليوم الى عتبة الـ23 الف ليرة‎.‎ وسجل الدولار 23 ألف ليرة للشراء و22900 ليرة لبنانية للبيع.‏ وأطلق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل”.

‏ ويهدف الصندوق إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت.‏

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.‏

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة ‏للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية ‏فقط.‏