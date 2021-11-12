لبنان | دولار السوق السوداء يختتم الأسبوع “طيارة”‏

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات
الدولار
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مجدداً، حيث وصل صباح اليوم الى عتبة الـ23 الف ليرة. وسجل الدولار 23 ألف ليرة للشراء و22900 ليرة لبنانية للبيع. وأطلق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل”.
ويهدف الصندوق إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت.
وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.
في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.