لبنان | استعدوا لانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً - منذ 24 دقيقة

ما زال يؤثر الطقس المستقر اليوم على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع عودة الارتفاع بالحرارة في عطلة نهاية الاسبوع لتنخفض ‏بشكل ملحوظ الاسبوع المقبل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة‎:‎

الجمعة‎ ‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢٢١ درجة

‏٢‏‎- ‎الجو : مشمس اجمالا يتخلله سحب عالية

‏٣‏‎- ‎الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٩‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

السبت: طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ‏‏١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاحد: طقس مستقر والحرارة مستقرة نسبياً ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ‏‏١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س