لبنان | الدولار يشكل عامل قلق ‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً - منذ 44 دقيقة

أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، الى ان الوضع في البلد غير مستقر ما يؤثر على سعر صرف الدولار وبالتالي لا يمكن التعويل ‏على الرقم الذي وصل اليه اليوم‎.‎

ولفت حبيقة في حديث إذاعي الى ان سعر الدولار بات عامل قلق لدى المواطنين وهذا الموضوع مرتبط بالوضع ككل‎.‎

ورداً على سؤال، قال: “لا بد من رفع الدولار الجمركي على ان يتم رفعه تدريجياً”.‏

يذكر أنه سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الخميس، ارتفاعاً جديداً غير مسبوق منذ تشكيل الحكومة، حيث ‏تراوح ما بين 22600 و22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 22150 و22200 ليرة لبنانية للدولار ‏الواحد ما أثار خشية المراقبين من العودة إلى الارتفاع الجنوني له.‏