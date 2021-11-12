لبنان | جدول أسعار المحروقات الجديد “نار”‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2300 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة والديزل أويل 18400 ليرة والغاز 14900، ليرة ‏وأصبحت الأسعار كالآتي‎:‎

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‎- ‎بنزين 95 أوكتان: 310 آلاف و800 ليرة‎.‎

‎- ‎بنزين 98 أوكتان: 319 ألف و600 ليرة‎.‎

‎- ‎مازوت:311 ألف ليرة‎.‎

‎- ‎غاز: 266 ألف ليرة‎.‎

وأفادت “النهار” من مصدر متابع لملف المحروقات أنّه سيصدر جدول جديد لأسعار المحروقات مرتين في الاسبوع، لأنّ القرار الجديد ‏لمصرف لبنان يقضي بأن يدفع أصحاب المحطات 10 في المئة من سعر البنزين بالدولار النقدي، ودولار السوق السوداء يتقلّب بشكل ‏مستمر.‏

ووفق معلومات “النهار” فإنّ توجيهات وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقضي بتعديل أسعار المحروقات أيضاً في كلّ مرّة يزيد فيها ‏تقلب الدولار عن الألف ليرة لبنانية. وبعد الارتفاع المتواصل للدولار في الساعات الماضية، تقرّر تعديل جدول الأسعار اليوم.‏