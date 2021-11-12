لبنان | اكتشاف استثنائي في عكار على ارتفاع 1800 متر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

سجل فريق “جمعية درب عكار البيئية” اكتشافاً استثنائياً من ناحية التعرف أكثر على التاريخ الطبيعي القديم للمناطق اللبنانية، وعثر على احدى المتحجرات، وتبين انها نادرة جدا في اعالي جبال عكار على ارتفاع 1800متر عن سطح البحر.

والاكتشاف عبارة عن عينة من أصل ثلاث موجودة في لبنان لهذا النوع النادر من قنافذ البحر Sea urchin المتحجرة والتي عاشت في حقبة العصر الجوراسي قبل أكثر من 150 مليون عام.

واشارت الجمعية الى أن هذه العينة والتي يبلغ قطرها حوالي الـ14 سنتمترا، ستخضع لمزيد من الدراسة بإشراف البروفيسور داني عازار، على أمل أن تضيف قيمة علمية جديدة للبحث العلمي في لبنان.

ويقول البروفيسور عازار إن العينة سترسل الى فرنسا لدراستها ومثيلاتها، وهي نوع من الـ”توتيا” المنقرض كان موجودا اواخر العصر الجوراسي ما بين 150 الى 155مليون سنة.

وأضاف: “من هذا النوع لدينا عينتان: الاولى عثر عليها في ترشيش والثانية في منطقة المتين”.

والعينة التي عثر عليها اليوم اعالي عكار هي الثالثة وعلى الارجح انها لصنف جديد ستعزز الدراسة التي بداناها منذ عشر سنوات على العينتين الموجودتين لدينا مع البروفيسور ديديه نيرودو Prof. Didier Néraudeau في جامعة رين الفرنسية.

وأضاف: “كان يلزمنا عينات اضافية لاستكمال هذه الدراسة على النحو الافضل، فهذه العينة التي عثر عليها في عكار اليوم ممتازة بكونها ستقدم لنا معلومات اضافية لاستكمال الدراسة التي نحن في صددها. وفور دراسة هذه العينات سيتم استرجاعها الى لبنان”.

وتمنى “أن يتكون متحف للتاريخ الطبيعي في عكار لحفظ هذه العينات، اذ انه آن الاوان لان يكون لكل منطقة متحفها الصغير لتاريخها الطبيعي للتعريف على الثروات الموجودة في البلد ولتشكل ارشيف للطبيعة الموجودة”.