لبنان | هل يصدر جدول جديد للمحروقات غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2021 9:26 مساءً

كشفت معلومات إذاعية عن أن جدول جديد للمحروقات سيصدر غداً. واشارت المعلومات الى أنّ توجيهات وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقضي بتعديل أسعار المحروقات في كل مرة يزيد فيها تقلب الدولار عن الألف ليرة لبنانية. لذا بعد الارتفاع المتواصل للدولار في الساعات الماضية، تقرّر تعديل جدول الأسعار.

يذكر أنه ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان من جديد، أمس الأربعاء، وذلك بعد رفع الدعم الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

وارتفع سعر صفيحة البنزين “95 أوكتان” 4500 ليرة لبنانية، والـ”98 أوكتان” 4200 ليرة.

كما ارتفع سعر المازوت 10100 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 6600 ليرة، ليصبح جدول أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:

– بنزين “98 أوكتان”: 317600 ليرة لبنانية.

– بنزين “95 أوكتان”: 308500 ليرة لبنانية.

– المازوت: 292600 ليرة لبنانية.

– الغاز: 251100 ليرة ليرة لبنانية.

( 21300 ليرة لبنانية = 1 دولار ).