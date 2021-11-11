لبنان | جعجع للبنانيين في الانتشار: أولادكم بحاجة لصوتكم كي يبقى لهم وطن يعودون اليه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رسالة الى اللبنانيين في الانتشار جاء فيها:

“لبنان بلدنا، لبنان الأم والأب لنا، لبنان مريض في الوقت الحاضر، وبات بحاجة الى عملية جراحية أساسية، عملية ممكنة وحظوظ نجاحها كبيرة، اللهم ان نصلي جميعا على نية لبنان ونمنحه صوتنا. وقت العملية أصبح معروفا ولو بشكل أوليّ، في أواخر آذار. أتوجه اليوم، بالأخص، للبنانيي الانتشار لأنهم اثبتوا في السنتين الأخيرتين انهم لبنانيون بكل ما للكلمة من معنى، رغم وجودهم في الانتشار، وعصبيتهم لا تقل أهمية عن عصبية اللبنانيين المقيمين في لبنان. لولاكم لبنانيو الإنتشار، لم ينجح كثر من المقيمين باجتياز هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا.

اتوجه لكم لأنكم ترون من بعيد بشكل أفضل وأوضح وأحسن، اتوجه لكم لأن لا ضغوط جسدية او نفسية او مادية عليكم. أتوجه لكم لأن نجاح عملية انقاذ لبنان تتوقف عليكم بشكل كبير، فأنتم تمنحوها الحظوظ الكبرى ام لا.

لذا تسجلوا، تسجلوا بكثافة، وصوّتوا، صوّتوا بكثافة. لبنان بحاجة لصوتكم، أهلكم واقرباؤكم ايضا بحاجة لصوتكم، أولادكم الموجودون معكم اليوم بحاجة لصوتكم كي يبقى لهم وطن يعودون اليه في يوم من الايام. لا تتخلوا عن كل هذا، تسجلوا بكثافة وصوتوا.”