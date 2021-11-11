لبنان | إبراهيم كنعان: “عالقليلة تجتمع الحكومة”!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب كنعان وعلى جدول أعمالها 3 بنود اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية في حضور وزير الاقتصاد ووزارة المال.

بعد الجلسة، قال كنعان: أقرّ تعويض لمزارعي القمح والشعير عن الأضرار التي أصابت محاصيلهم وهناك توجّه لدى اللجنة لتحفيز الاستثمار الصناعي.

وأضاف “نشدّد على ضرورة تعديل قيمة بدل النقل التي يجب أن تُرفع من ٢٤ ألف ليرة في اليوم الى ٦٠ أو ٧٠ ألفاً بالإضافة الى إقرار مساعدات اجتماعيّة للموظفين والمتقاعدين وسنعقد اجتماعاً في وزارة المال لدراسة الموضوع وكلفته”.

مشيراً الى انه “لا يمكننا أن نسكت عن وجع الناس وصرختهم التي ستؤدي الى انفجارٍ اجتماعي و “عالقليلة تجتمع الحكومة” وسألتقي غداً وزير المال كما سنعقد جلسة للجنة المال الإثنين للبحث عن حلولٍ عمليّة تحترم وجع الناس”.