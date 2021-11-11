لبنان | اعتصام لدعم البيطار: حذار تطيير المحقق العدلي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 31 دقيقة

نفّذ ناشطون من الحراك المدني وسيدات تجمّع “نون” اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، دعماً للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ورفضاً للتدخلات السياسية في عمل القضاء.

وحذّر المعتصمون من “المضي في التحايل غير القانوني، من أجل تطيير القاضي بيطار عن ملفّ المرفأ وتضييع المسؤوليات”. وعبّروا عن تخوفهم “من استمرار السيد حسن نصر الله ووفيق صفا بتهديد القاضي البيطار”. وسألوا “لماذا يخشى علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وحسان دياب والقادة الأمنيين من المثول أمام القضاء؟”.

ودعا منفذو الاعتصام بعض المحامين إلى “الكفّ عن استغلال القانون لتجميد التحقيق، ووقف تقديم دعاوى الردّ بحق البيطار ما يؤدي إلى تعطيل التحقيق”. وناشدوا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، القيام بمسؤولياته “لوقف هذا الأسلوب الذي يؤدي إلى تضييع القضية وحقوق ضحايا انفجار المرفأ”. واعتبروا أن “البريء لا يخشى العدلية، والقاضي هو الذي يحاكم المتهم وليس العكس”. واستغربوا ما أسموه “استغلال بعض القضاة لمناصبهم، وتنفيذ أجندات سياسية”، رافضين امتناع قوى الأمن الداخلي عن تنفيذ مذكرات قضائية، والامعان في مخالفة القانون”.