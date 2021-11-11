لبنان | نصار: الخطة السياحية لا تقتصر على الرزم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير السياحة وليد نصار أن الهدف الاساسي هو السائح والوافد، وقال”ما أصدرناه اليوم من حملة “بجنونك بحبك” هو الرزمة الاولى بالتعاون بين القطاع الخاص والميدل ايست ووزارة السياحة، ونجاحها مرتبط بالاستقرار، وتجديدها وإكمالها مرتبط بهذا النجاح”.

واشار في حديث تلفزيوني الى أن الى جانب سياسة الرزم السياحية، بدأ العمل على تحديث القوانين وتنظيمها، واعادة احياء المجلس الوطني للسياحة بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على اللامركزية، والتعاون مع الوزارات الأخرى.

وفي الشأن الصحي وتحديدا فيروس كورونا، اعلن نصار عن اجراءات جديدة ابتداء من شهر كانون الثاني للوافدين على المطار مع تخفيض الاسعار وغيرها، لكن مع الابقاء على الحذر من اجل عدم تطور الوضع الى الاسوأ.