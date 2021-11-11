لبنان | لبنان على أبواب انفجار نقديّ حتميّ!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذّر الخبير المالي جاسم عجاقة من تداعيات مستقبلية كبرى لزيادة الرواتب، وسأل عن مصادر تمويل هذه الزيادة، منبّها من انفجار نقدي حتمي نتيجة طباعة العملة.

وقال عجاقة في حديث اذاعي، إن “لبنان اليوم يعيش على حساب طباعة الأموال في ظل غياب أي مداخيل، فيما فئة محددة من الشعب تتّكل على أموال المغتربين”، معتبراً ان على الحكومة ان تعالج المشكلة من جذورها وان تتخذ إجراءات أساسية مثل وقف الاحتكار ومعالجة أزمة الدولار ووقف التطبيقات، ضبط عمليات تهريب المحروقات، فرض على التجار التعامل بالبطاقات المصرفية وغيرها.

وأضاف: “على الحكومة ان تختار بين أولوية الاقتصاد أو السياسة”.