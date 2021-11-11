لبنان | هل اللبنانيون أمام أزمة بنزين جديدة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، الى عدم وجود أزمة بنزين، مؤكداً أن المادة متوفرة في الأسواق.

ولفت في حديث اذاعي الى أن نسبة لـ 10% طلبها مصرف لبنان من الشركات المستوردة وليس من المحطات، مشيراً الى إجتماع سيعقد اليوم مع وزير الطاقة والشركات لبحث الموضوع.

وشدد على وجوب ألا تبقى الجعالة على حالها.

البراكس أكد أيضاً أن المازوت موجود لكن الإشكالية تكمن في طريقة توزيعه على المحطات وفي إحتسابه على سعر 19 ألف ليرة بدلاً من سعر السوق.