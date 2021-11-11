لبنان | هل رفض اللواء عثمان تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أشار بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنه “بثت قناة MTV تقريراً خلال النشرة الاخبارية المسائية بتاريخ اليوم 10-11-2021 حول مصير مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وتطرق الى تفسير الدستور والقانون المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وتابع البيان إلى أنه “يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح للمرة الثانية، ما يلي: بما ان مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وصلت الى هذه المديرية العامة بتاريخ 4-11-2021، مما يعني انها وصلت اثناء العقد العادي لمجلس النواب، وان اللواء عماد عثمان لم يرفض تنفيذ هذه المذكرة، انما جل ما طلبه توجيهات من القضاء بسبب ورودها الينا في هذا التاريخ. مع العلم انه حتى الآن، لم نتلقّ اي جواب”.

واوضح البيان أنه “تجدر الملاحظة الى اننا لم ولن نتردد في تنفيذ اي جواب يأتي بهذا الخصوص”، خاتمًا أنه “لسنا بصدد الدخول في نقاش دستوري وقانوني، ولكن نتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والابتعاد عن التحليلات الخاطئة، وبخاصة اننا سبق وعممنا مذكرة مشابهة”.