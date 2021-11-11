لبنان | زكي: هدف الزيارة إلى لبنان لحل الأزمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أشار مساعد أمين عام جامعة الدول العربية، حسام زكي، في حديث تلفزيوني، إلى أن “هناك كوة في جدار الأزمة في لبنان متمثلة بحرص المسؤولين اللبنانيين على تقديم ما يلزم لخدمة المصالح اللبنانية رغم معارضة حزب الله”.

ولفت زكي إلى أن “هدف الزيارة إلى لبنان هو لحل الأزمة الاخيرة، على أن تشكل مدخلاً لحل الأزمة الأكبر الممثلة بسلاح حزب الله”.

وعن الشأن السوداني، أكّد أنه “يبشر بانفراج قريب لحل مبني على قاعدة احترام مسار ديمقراطي واحترام الوثيقة الدستورية، وعلى قاعدة احترام كل المكونات السياسية”.

وأضاف زكي، أنه “لم يرصد رغبة لدى المكون العسكري في الاستئثار بالحكم”.

يذكر أن زكي زار لبنان على رأس وفد جراء الأزمة الدبلوماسية الأشد على الإطلاق بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن الحرب في اليمن.