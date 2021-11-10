لبنان | دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 08:23 مساءً - منذ ساعتين

على وقع الغليان السياسي في لبنان، سجل دولار السوق السوداء قفزة كبيرة مساء اليوم الأربعاء.

وسجل الدولار 21550 ليرة لبنانية للشراء و21500 ليرة لبنانية للبيع بعد أن سجّل صباحاً، ما بين 21200 و21300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وخسرت الليرة اللبنانية، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي بالبلاد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.