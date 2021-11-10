لبنان | اعتصام لمتعاقدي كلية الصحة في الجامعة اللبنانية احتجاجاً على تأخير مستحقاتهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 06:06 مساءً - نفذت رابطة المدربين الاختصاصيين المتعاقدين مع كلية الصحة في الجامعة اللبنانية، اعتصاما امام الادارة المركزية للجامعة في المتحف، احتجاجا على تأخير مستحقاتهم المالية وإلزامهم بالعمل ساعات اضافية مجانية.

وألقت رئيسة الرابطة ندى سليم بيانا باسم المعتصمين، قالت فيه، “لكلية الصحة في الجامعة اللبنانية خصوصيتها، والمدربون عمودها الاساس ودورنا محوري في العملية التعلمية في الكلية”.

وأضافت، “نؤدي ما يزيد عن ثلثي برامجها التعليمية، وعلى الرغم من حجم هذا الدور همشنا وسلبت حقوقنا في مخالفة للقانون وهتك لحقوق الانسان المنصوص عنها في المعاهدات الدولية. ومن المخالفات التي ترتكبها الجامعة اللبنانية بحق المدربين:

1. إلزامنا بعمل قسري مجاني وتنفيذ دوام يفوق مرتين ساعات العقد السنوي ومخالفة مبدأ لا عمل بلا أجر، وأيضا مخالفة قرار صادر عن مجلس شورى الدولة يشترط عدم تخطي ساعات عمل المدرب لساعات العقد.

2. عدم الالتزام بأجر ساعة التعاقد القانوني المساوي لثلثي أجر ساعة الاستاذ من الفئة الثالثة.

3. حجز مستحقات مدربي عقود المصالحة لأشهر وإشراك مجموعة من المدربين المحظيين بصندوق تعاضد العاملين وعدم إشراك القسم الآخر”.

وتابعت، “نحن اليوم نمارس حقنا الطبيعي بالاضراب والتوقف عن العمل رغم الضغوطات لكي نسمع أصحاب القرار في الجامعة اللبنانية صرختنا ووجعنا، وأملا بوقف المخالفات ولنسترجع حقوقنا الاساسية ونطلب:

1. وقف العمل القسري المجاني وتنفيذ الساعات المنصوص عليها في العقد فقط.

2. تحرير العقد بثلثي اجر ساعة الاستاذ المتعاقد من الفئة ثالثة كما ينص قرار التدريب الخاص بالكلية.

3. تشريع عقود المصالحة ودفع مستحقات المدربين المتأخرة والقبض الشهري والمساواة في تنسيب المدربين لصندوق التعاضد.

4. مساعدة إجتماعية لا تقل عن مساعدة الأستاذ لأنه من الطبيعي أن المساعدة الأعلى تستحق للأكثر حاجة، لا سيما وأننا الحجر الأساس في العملية التعليمية في الكلية”.

وقالت، “لأننا اهل حوار وطبعنا التعاون، نتمنى على حضرة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران أن يطلع على ملف مدربي الكلية وأن يستمع لمعاناتنا المزمنة وأن يؤدي لنا حقوقنا على الجامعة اللبنانية”.