لبنان | بوحبيب يلتقي وفداً نيابياً فرنسياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2021 2:12 مساءً

عرض وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع وفد نيابي فرنسي، الاوضاع العامة في لبنان وكيفية حل الازمة الراهنة، لا سيما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي ينعكس سلبا على قطاعي التعليم والصحة وسبل مساعدة الشعب اللبناني في هذين المجالين.

وأطلغ الوفد الذي يتابع اوضاع مسيحيي المشرق، الوزير بوحبيب على المشاريع والمساعدات المقدمة للمسيحيين في سوريا، العراق ولبنان.