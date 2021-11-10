لبنان | اعلان لوزارة الصحة حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الصحة أنها بدأت بإرسال مواعيد الجرعة الثالثة لمواليد 1961 وما دون (60 وما فوق) والذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ ستة أشهر على الأقل على أن يتم الإعلان عن فئات جديدة لاحقاً.

وأشارت وزارة الصحة عبر “توتير” الى أنه لا ضرورة لإعادة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة.

بدأت وزارة الصحة العامة بإرسال مواعيد الجرعة الثالثة لمواليد 1961 وما دون (60 وما فوق) والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر على الأقل على أن يتم الإعلان عن فئات جديدة لاحقاً.