لبنان | انخفاص قليل بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ 49 دقيقة

يؤثر طقس مستقر اليوم على لبنان ويستمر لغاية منتصف الشهر الحالي مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود وترتفع قليلاً أواخر الاسبوع.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١١ و٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و٢٢ درجة.

٢- الجو: مشمس اجمالا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا ساحلا بين ٢٠ و٢٥ درجة، من ١١ الى ٢٤ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الجمعة: طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا قليلاً ساحلا بين ١٩ و٢٦ درجة، من ١٠ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٣ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.