لبنان | مروّج مخدرات في قبضة قوى الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 4-11-2021، من توقيف شخص بجرم الترويج، في زغرتا، ويدعى:

س. ب. (من مواليد عام 1977، لبناني)

ضُبط بحوزته /73/غ. من مادّة الكوكايين مقسمة داخل مظاريف ومعدة للترويج.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.