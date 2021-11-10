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لبنان | مروّج مخدرات في قبضة قوى الأمن

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ ساعتين

موقوف

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 4-11-2021، من توقيف شخص بجرم الترويج، في زغرتا، ويدعى:

س. ب. (من مواليد عام 1977، لبناني)
ضُبط بحوزته /73/غ. من مادّة الكوكايين مقسمة داخل مظاريف ومعدة للترويج.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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