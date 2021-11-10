لبنان | مروّج مخدرات في قبضة قوى الأمن

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ ساعتين
س. ب. (من مواليد عام 1977، لبناني)
موقوف
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
“نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 4-11-2021، من توقيف شخص بجرم الترويج، في زغرتا، ويدعى:
س. ب. (من مواليد عام 1977، لبناني)
ضُبط بحوزته /73/غ. من مادّة الكوكايين مقسمة داخل مظاريف ومعدة للترويج.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.