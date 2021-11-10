لبنان | فيديو يوثق مستوى قياسي لتلوث بحيرة القرعون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ما يلي:

“بعد بلوغ مخزون المياه في بحيرة القرعون 53,416,000 مترا مكعبا، واستمرار تصريف نهر الليطاني على مستوى 1.63 متر مكعب ثانية، معظمها من الصرف الصحي.

يستمر انخفاض منسوب المياه في البحيرة كون المياه المعفّنة في معمل عبد العال لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ 6.45 متراً مكعب ثانية، حيث تحصل كهرباء لبنان على كل كيلواط بقيمة 60 ليرة اي بكلفة اقل بـ 87 مرة من تسعيرة المولدات وبكلفة اقل بـ 35 مرة من كلفة انتاج الكيلوواط من المصادر الاخرى.

وعليه، تبقى مستويات التلوث مرتفعة في البحيرة ويزداد تركيزها مع انخفاض مستوى المياه فيما تنخفض بشكل اكبر مستويات الاهتمام الرسمي بمشكلة الصرف الصحي التي تعتبر السبب الرئيسي لتلوث بحيرة القرعون”.