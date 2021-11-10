لبنان | ارتفاع أسعار المحروقات من جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2021 10:09 صباحًا

صدر صباح اليوم الأربعاء جدول تركيب أسعار المحروقات، وإرتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان 4500 ل.ل.، والبنزين 98 أوكتان 4200 ل.ل.، أما المازوت فارتفع 10100 ل.ل، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 6600 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-البنزين 95 أوكتان: 308500 ليرة ليرة.

-البنزين 98 أوكتان: 317600 ليرة.

-المازوت: 292600 ليرة.

-الغاز: 251100 ليرة.