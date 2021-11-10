لبنان | مأساة في الرملة البيضاء.. سقوط رجل عن علو يناهز الـ 100 متر!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

نقل عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم وبمؤازرة من وحدة الإنقاذ البحري جثّة رجل إلى مستشفى بعبدا الحكومي قضى جرّاء تعرّضه للسقوط عن علو ناهز الـ 100 متر في الرملة البيضاء – بيروت.

وقد استعان العناصر بعتاد الإنقاذ اللازم للتمكن من سحب الجثّة من بين الصخور.

كما وعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري على نقل الجثّة بحراً الى الشاطئ نظراً لوعورة الطريق المؤدّية له.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.