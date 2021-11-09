لبنان | برنامج الأغذية العالمي يعلن زيادة مساعداته للبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المدير التنفيذي لـ”برنامج الأغذية العالمي” في الأمم المتحدة ديفيد بيسلي، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، توسيع مساعدات البرنامج في لبنان لتطال نحو مليون وستمائة ألف شخص في الأشهر القليلة المقبلة.

واجتمع ميقاتي مع بيسلي ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة، بحضور مسؤولين من “البرنامج”، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الوزراء.

وقال البيان: “تم خلال اللقاء البحث في زيادة المساعدات والتقديمات المالية والغذائية التي يقدمها البرنامج للشعب اللبناني”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وصرّح بيسلي بعد اللقاء: “نطمح الآن إلى توسيع مساعداتنا في لبنان لتشمل نحو مليون وستمائة ألف شخص في الأشهر القليلة المقبلة، علماً بأننا نطال حالياً نحو ثمانمائة ألف شخص، والمساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الأكثر حاجة”.

ووصف بيسلي لقاءه مع ميقاتي باللقاء المنتج والممتاز،، متابعاً: “عرضنا الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما تحدثنا عن تدهور الاقتصاد العالمي الحاصل بسبب تغيير المناخ وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ووضع لبنان ليس مختلفاً عما هو حاصل في العالم”.

وأضاف: “كان رئيس الوزراء واضحاً جداً في أن للبرنامج استقلالية تشغيلية، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحديد مَن هم الأكثر حاجة بعيداً عن العطاءات السياسية، وسنطال الأسر الأكثر حاجة والأطفال، وبهذا المقياس يمكننا أن نعطي أملاً جديداً لمن هم أكثر حاجة”.

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أسوأ أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.