لبنان | طليس: على السائقين تسجيل كل المعلومات المطلوبة لمشروع الدعم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 11 دقيقة

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، مساء اليوم الثلاثاء في الوزارة، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، وتم البحث في عدة مواضيع يعنى بها قطاع النقل العام البري.

وبعد اللقاء، قال طليس، “تباحثنا في عدة مواضيع تعنى بقطاع النقل، واجتماع اليوم كان بمثابة جردة حساب لما آلت اليه الامور على صعيد دعم قطاع النقل، وتم الاتفاق على مجمل التوجهات بما يتعلق بالترانزيت على سوريا والدول العربية. وتمنيت على الوزير حميه ان يكون هناك ممثلون عن قطاع النقل البري ضمن زيارته المرتقبة الى سوريا”.

وأضاف، “وزارة الاشغال العامة والنقل هي مرجعية تنظيم هذا القطاع، والوزير أعطى توجيهاته لمديرية النقل البري والبحري من أجل تفعيل العمل ببطاقات مزاولة المهنة واصدارها وبطاقات التعريف التي تعود للسيارات، واعداد مشروع قرار لتشكيل لجنة مشتركة من مدير عام الزراعة ومدير عام الصناعة ومدير عام الجمارك ومدير عام النقل البري والبحري ومدير عام هيئة ادارة السير وضابط منتدب من قوى الأمن الداخلي من أجل متابعة ومعالجة كل شؤون وشجون النقل البري في لبنان”.

وتابع، “تم البحث ايضا، في موضوع خطة النقل والأفكار والطروحات التي قدمها الوزير والتي تتلاءم وتتلاقى مع طروحات تنظيم قطاع النقل البري على قاعدة الشراكة والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص على جميع الأراضي اللبنانية”.

وتوجه الى السائقين بضرورة “تسجيل كل المعلومات المطلوبة من أجل مشروع الدعم الذي تم الاتفاق عليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء”.