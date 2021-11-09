لبنان | ارهاب حزب الله.. إلى متى؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 5:46 مساءً

لم يعجب حزب الله الايراني سيطرته على معابر لبنان الحدودية فحسب، لا بل نفذ ما يخدم الأجندة الإيرانية على حساب مصالح لبنان واللبنانيين ليصل المسار به إلى السيطرة على كل مفاصل الدولة بما فيها القضاء حتى بات الحاكم و الآمر الوحيد.

في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال”، اكد النائب عماد واكيم أن “حزب الله استغل كل امكانات اللبنانيين الاقتصادية، المالية، العسكرية والقضائية من خلال سيطرته على الحكومة واستخدام الوزارات لتنفيذ مصالح إيران والنظام السوري”.

و اعتبر واكيم أن “تخزين حزب الله للأسلحة الخطيرة وتورطه في أنشطة التهريب وغيرها من الأنشطة الفاسدة وغير القانونية يعيقان دور مؤسسات الدولة الشرعية فتحرم الاخيرة اللبنانيين من القدرة على بناء بلد سلمي،مزدهر و مستقر ذو شرعية قضائية مستقلة”.

و اكد واكيم أن نزع سلاح حزب الله “لم يعد مطلبا لبنانيا فقط، بل أصبح مطلبا دوليا وعربيا-خليجيا ، فهو جهاز عسكري وأمني مسلح بيد إيران لا اكثر و لا اقل، والمشكلة تعدت سلاحه إلى تركيبته الفكرية والأمنية الخطيرة التي تستبيح دماء اللبنانيين وتعيق التحقيق في ملف اكبر انفجار قد حصل في تاريخ بلاده”.

وأضاف واكيم أنه” لكي يخرج لبنان من أزمته، يحتاج إلى نزع سلاح حزب الله وفقاً لقرارات مجلس الأمن التي تطالب بحل كل الميليشيات في لبنان ونزع سلاحها، فنزع سلاحه ووضع حد لهيمنته سيحرران لبنان ويعيدانه إلى الحضن العربي والدولي ويسهل انتعاش الاقتصاد و يبني وطناً ذو شرعية حقيقية”.