لبنان | في الذكرى الـ50 على إنشاء العلاقات بين لبنان والصين.. رسالة من عون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على “عمق الروابط التي تجمع لبنان والصين”، مشيداً بـ”تأييد الصين لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم الى جانبه في المحافل الدولية لدعم قضاياه المحقة”.

وأشار عون في رسالة وجهها الى نظيره الصيني شي جينبينغ لمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين، ان “لبنان يتطلع الى ثبات الصين في دعمها لوطننا وسط التحديات التي يواجهها نتيجة الازمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها بلادنا ويعاني منها الشعب اللبناني”.

وجاء في الرسالة:

“فخامة الرئيس شي جينبينغ المحترم

رئيس جمهورية الصين الشعبية

لمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء علاقات دبلوماسية مع بلادكم الصديقة، وما شهدته هذه المرحلة من محطات للتعاون البناء بين بلدينا على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، أتوجه إليكم وإلى حكومتكم والشعب الصيني الصديق، بالتهنئة القلبية، مؤكدا تطلع لبنان إلى توثيق علاقاته الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة التي تعزز مصالح بلدينا المشتركة وتنسجم مع مبادئ وأسس الاحترام المتبادل بينهما.

وقد لمس لبنان خلال العقود الخمسة الماضية، تأييد الصين لسيادة بلدنا واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانبه في المحافل الدولية لدعم قضاياه المحقة. ونتطلع في هذه المرحلة من تاريخ علاقاتنا المشتركة، إلى ثبات الصين في دعمها لوطننا وسط التحديات التي يواجهها، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها بلادنا ويعاني منها الشعب اللبناني، مقدرين خصوصا لفتتكم الكريمة تجاه شعبنا عقب انتشار فيروس كوفيد 19 في السنتين الماضيتين.

ويشكل النمو الاقتصادي لبلادكم الذي جعل منها واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم، نموذجا يحتذى به في التطوير المرتكز على الموارد البشرية والطبيعية الذاتية، ما يدفعنا الى سبر مختلف السبل التي تتيح دفع التبادل التجاري بيننا قدما في القطاعين الرسمي والخاص.

لذا، لا يسعني في هذه الرسالة إلا أن أعبر عن اعتزاز بلادي بالروابط المتينة التي تجمعها بجمهورية الصين الشعبية، وأن أتمنى لكم دوام النجاح في رعاية بلادكم ولشعبكم الازدهار والطمأنينة.

مع وافر المودة والتقدير.

العماد ميشال عون”.