لبنان | أزمة الأدوية إلى الحلحلة قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 2:09 مساءً

عرض الرئيس ميشال عون مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض، للواقع الصحي في لبنان وأوضاع المستشفيات الرسمية والخاصة وشؤون الادوية وخصوصا بالنسبة الى المصابين بأمراض مزمنة.

بعد اللقاء، تحدث الوزير الأبيض الى الصحافيين، فقال: “قمنا اليوم بزيارة لفخامة الرئيس لوضعه في أجواء الوضع الصحي ومشاكل القطاع الصحي بشكل عام، وتم التركيز على موضوعين أساسيين، الأول هو موضوع الدواء وتأمينه للمواطن اللبناني، وخصوصا ادوية الامراض المستعصية. وفي هذا الخصوص، اكدنا ان هناك سياسة دعم كامل لهذه الادوية، ونحن نقوم بتأمينها، وقد بدأت تصل الى بعض المستشفيات والى مركز الوزارة في الكرنتينا، وان شاء الله يلمس المواطنون النتائج قريبا”.

اضاف: “الموضوع الآخر الذي تطرقنا اليه هو موضوع الاستشفاء وهموم هذا القطاع بشكل عام، وخصوصا موضوع متأخرات المستشفيات الحكومية والخاصة، وطلبنا من فخامة الرئيس دعمه عبر بعض القرارات المهمة جدا ليتمكن هذا القطاع من الاستمرار في عمله، واكد الرئيس عون كامل دعمه ان كان لحقوق المستشفيات او لأهمية حصول المواطن اللبناني على الدواء في الوقت المناسب”.

سئل: تتقاضى المستشفيات الخاصة مبالغ خيالية من المرضى، هل من حل لهذا الموضوع؟

أجاب: “واحدة من الحلول التي عرضناها على فخامة الرئيس هو موضوع التعرفات التي تدفعها الجهات الضامنة وخصوصا الرسمية منها. للأسف، نعرف جميعا ان التكاليف ارتفعت بالنسبة للمستشفيات بشكل كبير جدا، ويطلب من المواطن دفع الفروقات. نحن في وزارة الصحة، سنعلن قريبا عن اتفاق مع البنك الدولي بامكانه ان يؤمن زيادة بمقدار 3 اضعاف ونصف على ما يدفع من تعرفة للمستشفيات، وطبعا هذا يزيح عبئا عن كاهل المواطن، علما ان هذا جزء من الحل. وهناك حلول أخرى نطرحها كذلك للتخفيف عن المواطنين وخصوصا في موضوع المسلتزمات”.

سئل: هل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ستطال كل الاعمار؟

أجاب: “نستهدف بداية الفئات الأكثر عرضة، أي من هم فوق الستين سنة من العمر، والعاملون في القطاع الصحي او الخط الأول، ولكن الهدف طبعا هو ان نكمل بالجرعة الثالثة، ولكن لا يجب ان ننسى ان هناك جزءا كبيرا من السكان لم يتلق بعد الجرعة الأولى. وهنا نؤكد على الجميع ونشدد على أهمية الحضور على المواعيد، لأن هناك الكثيرين من الأشخاص الذين لا يحضرون وفقا لمواعيدهم، وهذا امر سيء، وخصوصا اننا مقبلون الآن على فصل الشتاء الذي تتصاعد فيه الإصابات”.