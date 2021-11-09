لبنان | بعد ارتكابه مخالفات جسيمة.. كف يد القاضي جان طنوس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

كشفت معلومات “أخبار اليوم” عن أن وكيل بنك البحر المتوسط (Bankmed) الوزير السابق المحامي رشيد درباس تقدّم بدعوى “مخاصمة الدولة” بسبب خطأ جسيم ارتكبه القاضي جان طنوس الذي كان طلب، وخلافاً للقانون، من عدد من المصارف الحصول على كشوفات وحسابات بما يخرق السرية المصرفية وبما لا يحق له بفعل مرور الزمن.

وبحسب المعلومات فقد تبلّغت النيابة العامة التمييزية الدعوى وعلم بها طنوس الذي سيتبلغها اليوم الثلاثاء، بما يعني رفع يده عن الملف إلى حين بتّ الهيئة العامة لرؤساء محاكم التمييز في الدعوى.

وأشارت معلومات إلى أن عدداً من المصارف المعنية سيتقدم بدعاوى مماثلة بعد مخالفات طنوس الجسيمة، وخصوصاً أن الاخير قد يكون لجأ إلى التسريبات الإعلامية في الداخل والخارج في محاولة للاستعراض، وقد ظهر ذلك في المقالة التي نشرتها جريدة “لوموند” الفرنسية السبت الماضي والتي أشارت إلى الخطوات التي قام بها طنوس وطلباته من المصارف، وبالتالي هل هو من سرّب معلومات كثيرة وعدد من الوثائق إلى الاعلام في الخارج والداخل بما ينتهك سرية التحقيقات وموجب التحفّظ؟

وبحسب المعلومات فإن طنوس تبلّغ شفهياً بضرورة رفع يده عن الملف حتى إصدار الحكم في الدعاوى بحقه المشار إليها.