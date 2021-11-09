لبنان | توقيف أشخاص بجرم ممارسة ألعاب الميسر داخل مقهى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة القِمار في وِحدة الشرطة القضائية حول قيام شخص بإدارة ألعاب الميسر في أحد المقاهي في محلّة عين الرمانة- شارع الصنوبرة.

من خلال الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور من تحديد المكان، فقامت بمداهمته بتاريخ 7-11-2021، حيث جرى توقيف مستثمر المقهى، الذي يدير اللّعبة، بالجرم المشهود، ويدعى:

– غ. ر. (مواليد 1953، لبناني)

كذلك أوقفت داخل المقهى، /11/ شخصاً، وهم كلٌ من:

م. ش. (مواليد عام 1982، لبناني) بحقه /3/ مذكرات توقيف بجرم سلب، سرقة، وتأليف عصابة مسلّحة، ومذكّرتي إلقاء قبض بجرم سلب وتأليف عصابة، و/3/ خلاصات أحكام بجرم سلب بقوّة السّلاح، وتأليف عصابة مسلّحة.

ج. ر. (مواليد عام 1961، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم استعمال مزوّر.

غ. ر. (مواليد عام 1943، لبناني)

م. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)

ش. ك. (مواليد عام 1965، لبناني)

ر. خ. (مواليد عام 1990، لبناني)

خ. ر. (مواليد عام 1959، لبناني)

ن. ر. (مواليد عام 1955، لبناني)

ا. ن. (مواليد عام 1972، لبناني)

م. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)

ج. ط. (مواليد عام 1973، فلسطيني)

تمّ ضبط أدوات ألعاب الميسر، مبالغ مالية، وكمية من مادة الماريجوانا بحوزة المدعو (م. ح.).

جرى ختم المقهى بالشمع الأحمر، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.