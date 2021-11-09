لبنان | دولار السوق السوداء يقفز عتبة الـ21 ألف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 ثانية

ارتفع دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ ليقفز عتبة الـ21 ألف ليرة لبنانية. وسجل اليوم 21200 ليرة لبنانية للشراء و21150 ليرة لبنانية للبيع.

وخسرت الليرة اللبنانية، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي بالبلاد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.