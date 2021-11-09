لبنان | بالصور: لاعبو المنتخب الإيراني يثيرون شكوك اللبنانيين.. حقائب كبيرة وكثيرة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 10:06 صباحًا

أبدى سياسيون ونشطاء ومدونون لبنانيون، مخاوفهم من تهريب إيران طائرات مسيّرة ومعدات عسكرية إلى حزب الله عبر بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم، بعد أن وصل أعضاؤها لمطار رفيق الحريري الدولي مصطحبين حقائب كثيرة وكبيرة.

ولفتت بعثة منتخب إيران التي وصلت أمس الاثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، الأنظار إليها بعد أن ظهر غالبية أعضاء البعثة من لاعبين وفنيين وإداريين يدفعون عدداً كبيراً من الحقائب على الرغم من قضائهم أربعة أيام فقط في بيروت.

وأشار أحد المدونين اللبنانيين، إلى حقيبة على شكل صندوق برفقة أحد أفراد البعثة، وكتب موضحاً حولها ”هيك cases عادة تستخدم لمعدات الكترونية حساسة لحمايتها من التحميل والشحن، يعني فريق فوتبول شو الشي الالكتروني الحساس اللي بيحتاجه بي ماتش فوتبول؟؟؟ فكروا معي!!!“.

وتوجهت البعثة الإيرانية بعد وصولها لمطار بيروت، إلى مكان إقامتها في الفندق، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني حصصا تدريبية قبل أن يواجه نظيره اللبناني يوم الخميس المقبل ضمن كأس العالم 2022.

ويفوق حجم وعدد حقائب البعثة الإيرانية إلى بيروت، ما اصطحبوه معهم إلى روسيا في العام 2018، عندما شاركوا في مونديال كأس العالم الذي يتطلب فترة إقامة طويلة للمنتخبات المتأهلة للبطولة حتى لو لم تتجاوز مرحلة المجموعات.