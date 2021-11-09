لبنان | الأمم المتحدة: معالجة أزمة الوقود في لبنان من أولويات خطة الاستجابة للطوارئ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي أن “معالجة أزمة الوقود في لبنان هي من أولويات خطة الاستجابة للطوارئ الهادفة إلى التخفيف من معاناة الناس. وعبر الخطة الطارئة لإمداد الوقود التي أطلقتُها في أيلول، تمكنّا من توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفاً ومواصلة النشاطات الإنسانية في جميع مناطق لبنان”.

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”: “على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، تم تسليم أكثر من 2.23 مليون لتر من الديزل إلى 445 منشأة، من بينها 295 محطة ضخ للمياه و150 منشأة صحية وهو ما ساهم في ضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية والوصول إلى المياه، وساهم أيضاً في استمرار عمل 14 مستشفى من المستشفيات العامة”.

وتابعت: “التنفيذ المستمر للخطة الطارئة لإمداد الوقود كجزء من خطة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بلبنان لم يكن ممكناً لولا سخاء الجهات المانحة ضمن الصندوق اللبناني الإنساني لا سيما بلجيكا والمانيا والدانمارك وايسلندا والسويد وايرلندا وسويسرا وكندا وفرنسا وايطاليا ولولا مساهمات المانحين ضمن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة”.

وحيّت “برنامج الأغذية العالمي – لبنان” على قيادته لقطاع الخدمات اللوجستية الإنسانية وأحيي مساهمة قطاعَي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة في إدارة الشؤون اللوجستية لعملية توفير الوقود ضمن خطة الاستجابة للطوارئ. وشكرت جميع هيئات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة التي جعلت تنفيذ الأمر ممكن”.