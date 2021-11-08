لبنان | تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين.. اذا فشلت مهمة زكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 08:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اكدت مصادر مطلعة للميادين ان بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من اراضيها اذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي.

وتقدم الامين العام المساعد للجامعة العربية بطلب اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كمدخل للحل مع السعودية.

وقد طرح زكي ان يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة امل ضد اقالة قرداحي، كما عرض زكي ان يعود الوزراء المقربون من حزب الله و امل الى اجتماعات الحكومة، وبدوره رفض حزب الله هذا الطرح معتبرا ان مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار.