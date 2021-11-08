لبنان | تحذير وبلاغ من محافظ بيروت لأصحاب المولدات.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 08:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغا الى أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه:

“إلحاقا بالبلاغ عدد 2595 تاريخ 10/3/2021 والبلاغ التأكيدي عدد 9480 تاريخ 01/09/2021 ( إعتماد الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة).

وبناء على القرار الرقم 40/1/أ.ت تاريخ 07/10/2021 المتعلق بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة)، الذي ألزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم على أن تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار الرقم 100/1/أ.ت تاريخ 06/06/2018 وفي حال تكفل المشترك شراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري،

وبما أن المهلة المعطاة لذلك إنتهت بتاريخ 07/11/2021 واستكمالا للإنذارات ذات الصلة المبلغة من قبل الأجهزة الفنية المختصة في البلدية الى جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة،

فإن المراقبين التابعين لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، سيباشرون خلال مهلة أسبوع من تاريخه، القيام بأعمال التفتيش على مولدات الكهرباء ( الإشتراك) للتثبت من تركيب العدادات المطلوبة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط في حق المتخلفين وتكليفهم دفع الرسوم والغرامات المتوجبة لإشغال الأملاك العامة البلدية، وختم المولدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة عند الاقتضاء”.